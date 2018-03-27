Партию зараженной клубники уничтожили в Нижнем Новгороде

Клубника, зараженная антракнозом, прибыла в Россию из Египта . Нарушение было выявлено в ходе плановой проверки юрлица. Продукция уничтожена по решению собственника.

Антракноз земляники или черная пятнистость — опасное карантинное заболевание. Возбудитель антракноза — гриб-аскомицет Colletotrichum acutatum Simmonds, поражающий широкий круг растений: многие плодовые, бобовые, овощные, древесные, кустарниковые и травянистые культуры. Вредоносность заключается в ухудшении товарных качеств: больные ягоды нельзя есть — в течение 2–3 дней плод полностью становится черным.