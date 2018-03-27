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Партию зараженной клубники уничтожили в Нижнем Новгороде
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Партию зараженной клубники уничтожили в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
Клубника, зараженная антракнозом, прибыла в Россию из Египта. Нарушение было выявлено в ходе плановой проверки юрлица. Продукция уничтожена по решению собственника.
Антракноз земляники или черная пятнистость — опасное карантинное заболевание. Возбудитель антракноза — гриб-аскомицет Colletotrichum acutatum Simmonds, поражающий широкий круг растений: многие плодовые, бобовые, овощные, древесные, кустарниковые и травянистые культуры. Вредоносность заключается в ухудшении товарных качеств: больные ягоды нельзя есть — в течение 2–3 дней плод полностью становится черным.
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