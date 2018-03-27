Челябинцы голосуют, чтобы город получил 9 000 бесплатных деревьев

Челябинск претендует на 9000 бесплатных деревьев ко Дню победы. Ежегодную акцию «Аллея славы» проводит питомник растений «Экоплант». Несколько городов получат в подарок саженцы из которых вырастут аллеи на улицах, в парках, скверах и во дворах города. Также деревья украсят участки возле школ, вузов и больниц. По три победителя в трех категориях (более миллиона жителей, от 500 000 до 1 млн и от 100 000 до 500 000) определят по результатам интернет-голосования. Челябинск уже вырвался на четвертое место среди миллионников, обойдя Самару Москву . Сейчас Южноуральская столица соревнуется с Волгоградом , а отрыв составляет около 40 голосов.

— В честь Дня Победы мы проводим ежегодную благотворительную акцию, — рассказали представители питомника «Экоплант». — В девяти городах высадят по девять тысяч бесплатных деревьев. В прошлом году их получили Москва, Санкт-Петербург Казань , Иваново и другие города. В этом году мы тоже проводим такое голосование и предлагаем жителям активно принимать в нём участие, Деревья посадят в честь Дня победы, — рассказали организаторы акции.

Чтобы поддержать Челябинск, нужно зайти на сайт акции, написать в строке название города и нажать «проголосовать». Там же можно выбрать деревья, которые посадят в случае победы, написав пожелания в комментариях.