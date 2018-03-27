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Около 9,2 тыс. заявок подано на первый в 2018 году конкурс Фонда президентских грантов
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Около 9,2 тыс. заявок подано на первый в 2018 году конкурс Фонда президентских грантов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Фонд президентских грантов получил около 9,2 тыс. заявок на проекты для участия в первом в текущем году грантовом конкурсе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда, поступившем в ТАСС во вторник.
По данным фонда, на первый конкурс прошлого года было подано 6,6 тыс. заявок, что было рекордным показателем с 2006 года.
"В последний день приема заявок, 26 марта, было подано 4136 проектов, всего 9175 проектов подано на первый конкурс 2018 года", — говорится в сообщении. В фонде уточнили, что в этом году планируется провести два конкурса, при этом общая сумма, выделенная на оба конкурса, составляет около 8 млрд рублей.
По данным оператора грантов, самым популярным направлением стало «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», по которому направлено 16% проектов, 13% заявок подано по направлению «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», еще 12,5% — по направлению «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан». Кроме того, по новому направлению «Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства» представлен 71 проект.
В фонде подчеркнули, что около 3,4 тыс. НКО впервые подали заявки в Фонд президентских грантов. Из них около 2,8 тыс. НКО вообще первый раз участвуют в конкурсе на получение президентских грантов. Фонд президентских грантов был создан в апреле 2017 года, до этого распределением президентских гратов занималось несколько операторов, уточнили в организации.
"В течение пяти рабочих дней со дня подачи каждая заявка пройдет процедуру проверки и регистрации в фонде. Окончательный список проектов, допущенных до независимой экспертизы, будет сформирован к 3 апреля. Итоги конкурса будут подведены до 1 июня", — заключили в фонде.
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