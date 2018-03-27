Васильев назначил Абдулмуслима Абдулмуслимова главой Минсельхоза республики

МАХАЧКАЛА , 27 марта. / ТАСС /. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев назначил новым министром сельского хозяйства и продовольствия республики секретаря Совета безопасности региона Абдулмуслима Абдулмуслимова. Указ об этом разместили на официальном сайте главы республики.

"Назначить Абдулмуслимова Абдулмуслима Мухидиновича министром сельского и продовольствия Республики Дагестан, освободив его от занимаемой должности", — говорится в указе, который подписан 27 марта.

Прежний министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Керимхан Абасов был назначен 6 июля 2017 года.

О новом главе Минсельхоза Дагестана

Абдулмуслим Абдулмуслимов родился в 1960 году в Дагестане. В 1983 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева по специальности «Зоотехния». В 1990 году окончил аспирантуру Россельхозакадемии, присвоена ученная степень «кандидат сельскохозяйственных наук». В 2001 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».

С 1983 года по 1984 год работал зоотехником Хасавюртовского межрайплеменного предприятия. После до 1987 года был главным зоотехником совхоза «Анчихский» Ахвахского района.

С 1987 года по 1990 год — аспирант очной аспирантуры Дагестанского НИИСХ Россельхозакадемии, с 1990 года по 1992 год — научный сотрудник, старший научный сотрудник этого института. Затем три года работал исполнительным директором АО «Дельта».

С 1996 года по 2003 год работал в управлении Федеральной налоговой полиции России по Дагестану. С 2003 года по 2014 год — начальник оперативно-розыскного отдела по выявлению налоговых и экономических преступлений, начальник отдела — замначальника управления по налоговым преступлениям МВД по Дагестану, замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Дагестану.

С 2014 года по 2016 год Абдулмуслимов работал начальником управления общественной безопасности, противодействия коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами администрации Махачкалы. С февраля по ноябрь 2016 года — полномочный представитель главы Дагестана в горном территориальном округе республики.

С ноября 2016 года был секретарем Совета безопасности Дагестана.