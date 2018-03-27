Задай вопрос Пучкову 

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Справка
Владимир Андреевич Пучков родился 1 января 1959 года в Волгоградской области. В 1979 году — окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, в 1988 году — Военно-инженерную академию им. В. В. Куйбышева, в 2000 году — Российскую академию государственной службы при президенте РФ (специальность — «менеджер государственного и муниципального управления»). В 1995–1997 годах занимал должность начальника научно-исследовательского управления Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. В 1997–1999 годах — заместитель начальника Департамента мероприятий защиты населения и территорий МЧС России, затем — заместитель начальника и начальник Департамента гражданской защиты. В июле 2001 года назначен заместителем министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, с мая 2012 года — глава МЧС. Генерал-лейтенант запаса. Кандидат технических наук. Лауреат премии правительства Российской Федерации.