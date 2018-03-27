Задай вопрос Пучкову

В рамках создания материала репортеры издания готовят вопросы главе МЧС Владимиру Андреевичу Пучкову — о самом важном, интересном, волнующем каждого. Мы объединим все вопросы в единый блок и опубликуем на нашем сайте.

Если вы хотите задать свой вопрос министру, пишите на почту info@pasmi.ru либо в раздел «Сообщить о коррупции».

Справка