В Красноярске осужденных массово вывели на уборку города

Красноярске осужденных вывели на уборку улиц и очистку рек, сообщили в краевом ГУФСИН

На данный момент к работам привлечено более 100 осужденных КП-19. Они ежедневно выезжают на различные объекты: метут улицы, убирают мусор, разбирают ветхие здания, ремонтируют спортивные объекты, а теперь еще и чистят берега реки Кача. «Несвободными» рабочими довольны и коммунальные службы, так как они выходят на работу без опозданий и выполняют все задания качественно.

Сегодня в КП-19 работает 100% осужденных, подлежащих трудоустройству — это 327 человек.