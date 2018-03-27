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В Красноярске осужденных массово вывели на уборку города
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В Красноярске осужденных массово вывели на уборку города 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске осужденных вывели на уборку улиц и очистку рек, сообщили в краевом ГУФСИН.
На данный момент к работам привлечено более 100 осужденных КП-19. Они ежедневно выезжают на различные объекты: метут улицы, убирают мусор, разбирают ветхие здания, ремонтируют спортивные объекты, а теперь еще и чистят берега реки Кача. «Несвободными» рабочими довольны и коммунальные службы, так как они выходят на работу без опозданий и выполняют все задания качественно.
Сегодня в КП-19 работает 100% осужденных, подлежащих трудоустройству — это 327 человек.
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