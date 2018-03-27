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Капитальный ремонт проведут в филиале школы «Технологии обучения» на юге Москвы
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Капитальный ремонт проведут в филиале школы «Технологии обучения» на юге Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта капитального строительства: комплексный капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Москвы „Школа „Технологии обучения“ по адресу: Москва, 5-й Донской проезд, д. 21А, корп. 29 (ЮАО, Донской)“, — говорится в сообщении.
По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, которого цитирует пресс-служба, в южном округе будет произведен комплексный капитальный ремонт одного из подразделений школы „Технология обучения“.
»Школа «Технологии обучения» осуществляет очное, дистанционное и надомное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Капитальный ремонт будет произведен в филиале школы, построенном в 1978 г. Проектом предусмотрены как фасадные, так и отделочные работы внутри здания», — пояснил В. Леонов. В пресс-службе уточнили, что в ходе ремонта цоколь будет утеплен и облицован керамогранитной плиткой. Фасад утеплят с последующим оштукатуриванием и окраской по подготовленной поверхности. Проектом предусмотрены замена оконных отливов, флагодержателей и домового знака, а также устройство эвакуационных лестниц. Также будут отремонтированы кровля и подвал школы.
«Внутри здания заменят перегородки, оштукатурят и окрасят стены по подготовленной поверхности, заменят напольное покрытие и плинтуса. Кроме того, будет отремонтирован потолок, выполнено устройство коробов из ГКЛ для инженерных коммуникаций, заменены дверные блоки. На лестничных клетках будет произведен ремонт оконных откосов, окраска потолков и нижних поверхностей лестничных маршей, замена плитки на площадках, в том числе плинтуса, замена металлических ограждений», — добавили в пресс-службе.
Отмечается, что в рамках ремонтных работ здание приспособят для комфортного и безопасного передвижения маломобильных групп населения. Во входной группе будет установлен пандус, оборудованный поручнями. На первом этаже появится универсальный санузел, оборудованный устройством двухсторонней связи с постом охраны. Кроме того, здание будет оборудовано устройствами и средствами, предназначенными для облегчения посетителям ориентации в здании, акустическими устройствами и средствами информации, предназначенными для оказания помощи лицам с дефектами зрения, а также для дублирования визуальной информации.
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