Что мешает развитию белгородских рынков и ярмарок

Колбаса — харьковская,

вина — крымские

За продуктами на рынок сегодня ходит капризный покупатель — об этом говорят и эксперты отрасли, и рядовые торговцы. В супермаркете можно приобрести «красивые» фрукты и овощи, а на базаре еще и вкусные. К тому же делают свое дело сама атмосфера, возможность поторговаться и ласковое слово для постоянного покупателя. Белгородцы идут на ярмарку за картошкой и луком, местными огурцами и фермерскими грибами. Однако рядом с рынком нередко можно встретить и стихийные точки.

— Ковбаса харькивська, выно крымське! — зазывает в подземном переходе женщина в фуфайке с «барсеткой» на животе. Весь ее образ — словно «привет из 90-х». «Ковбаса» разложена на газетке около ступенек. — Сало, сыр! Девчата, выбирай! И выно — недорого!

Видно, что стоит здесь на холоде горе-предпринимательница уже долго, а колбаса с салом никак не продаются. Клетчатая сумка полна деликатесов, бутылок с этикетками знаменитой «Массандры» на мове, да только спрос невелик. Жители белгородского пригорода, куда из-за жесткого прессинга сместились все украинские торговцы, боятся покупать товар «с земли».

— Сколько ж ты ее эту колбасу туда-сюда возишь, непонятно, — говорят прохожие и спешат мимо.

В управлении потребительского рынка области отмечают, что в прошлом году пресекли более двух тысяч случаев несанкционированной торговли, и львиную долю их как раз составили вот такие продажи продуктов из сопредельного государства.

— Наши неспокойные соседи, — называет начальник управления Владимир Зубов . — Они наносят определенный экономический ущерб не только белгородским производителям, но и самим рынкам и ярмаркам: ведь, как правило, располагаются и торгуют прямо рядом с ними.

Ущерб, конечно, подсчитать нереально. Однако стоит отметить, что с каждым месяцем таких торговцев становится все меньше. С одной стороны — это хорошая тенденция: продукция, разложенная на газете, перестает пользоваться спросом.

С другой, если бывшие соотечественники все еще едут сюда, значит, торговля прибыльна, и это не может не настораживать: насколько безопасна такого рода продукция, не скажет никто. Стоит отметить, что фальсификата на белгородском рынке становится меньше. Так, по данным регионального управления Роспотребнадзора , в прошлом году только три процента взятых проб показали несоответствия требованиям регламентов. При этом еще три года назад специалисты выявляли на рынке 13 процентов фальсификата от общего числа проверенных образцов.

Любят счет

Впрочем, самим рынкам такие тенденции только на пользу, чего не скажешь о федеральных новшествах, которые поставили торговцев в жесткие условия. Первое, о чем говорят предприниматели, — необходимость перехода на онлайн-кассы. Пока рынки могут работать по старинке, но уже близится тот час, когда всем без исключения придется вложить средства в покупку оборудования и отчитываться о продажах.

— Это негативно отразится на финансовой деятельности управляющих компаний, — уверен председатель региональной ассоциации рынков и ярмарок Михаил Несветайло. — Мы хотели бы, чтобы был принят законопроект, разрешающий работать по упрощенной системе налогообложения до 2021 года.

С такими предложениями ассоциация, в которую вошли представители 46 рынков и ярмарок, уже обратилась к законодателям.

Другой болезненный вопрос — величина налоговых ставок.

Первое, о чем говорят предприниматели, — необходимость перехода на онлайн-кассы

— Теперь они рассчитываются по кадастровой стоимости, — напомнил Несветайло. — На некоторых объектах налог на недвижимость и землю вырос за прошедший год в семь-восемь раз, а где-то и до 11-кратного увеличения дошло. Это абсолютно неадекватные цифры! А ведь ставки арендной платы в этот период падали. В связи с открытием сетевых магазинов, гипер— и супермаркетов трафик на рынках и ярмарках становится ниже.

Владельцы рынков написали письмо региональным властям, объяснили проблему, понадеявшись на преференции. Те напомнили: федеральные требования, которые регионы обязаны выполнить ради дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, предполагают отказ от налоговых льгот на уровне субъекта. Но ассоциация сдаваться не намерена — бизнес-сообщество готовит новые письма, отстаивая свои интересы. Михаил Несветайло подчеркивает: не одни белгородские предприниматели оказались в таком положении — это проблема характерна для всей России

В регионе, в свою очередь, решили провести переоценку зданий рынков и ярмарок.

— Учтем три основных показателя, — пояснил Владимир Зубов. — Первый — фактические затраты, которые были понесены по созданию этих объектов. Второй — сравнительные характеристики. Не секрет, что здание в центре города и в отдаленном населенном пункте оценивается по-разному. Также будет оцениваться коммерческая привлекательность с точки зрения получения прибыли. При этом станем учитывать и мнение хозяйствующих субъектов. Они смогут оспорить выводы проверяющих, если сочтут нужным.

В красивой упаковке

Конкуренция между рынками и сетевыми супермаркетами обостряется. Ретейлеры отвоевывают аудиторию у магазинов шаговой доступности, привлекая прежде всего ценой. Закупки сетей уже называют мегаоптовыми, и это не идет на пользу производителям, которые вынуждены отдавать им свою продукцию — ее попросту негде хранить.

Подмосковье и В то же время строительство оптово-распределительных центров по России пока себя не оправдывает. Гендиректор Союза рынков России Сиражудин Нуралиев откровенно назвал их попросту неэффективными, хотя таковые уже и возвели в Кабардино-Балкарии Ингушетии . Он уверен, надо строить их около мегаполисов, где потом и скупят всю привезенную из разных уголков страны продукцию. Владимир Зубов считает, что в Белгородской области такой ОРЦ уж точно был бы полезен.

— Оптово-распределительные центры должны создаваться рядом либо с рынком сбыта, либо с производством. Белгородская область производит продукции в десятки раз больше, чем потребляет, — поясняет он. — И для нас важно найти оптимальный способ, при котором местные сельхозпроизводители смогли бы продавать продукцию. Если бы белгородские овощи или мясо максимально перерабатывались, упаковывались и приобретали привлекательный вид не в других регионах, а у нас — производители получили бы больше прибыли.