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Устранены недочеты реставрации Дома Остермана на Делегатской улице
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Устранены недочеты реставрации Дома Остермана на Делегатской улице 

Департамент культурного наследия города Москвы 1 час назад
Фото: Департамент культурного наследия города Москвы
Дом Остермана, конец XVIII в. — начало XIX в., расположенный по адресу: ул. Делегатская, д. 3, стр. 1, является объектом культурного наследия федерального значения. В 1918 и 1921 гг. там неоднократно выступал В. И. Ленин. Эксперты Мосгорнаследия официально подписали акт приемки реставрационных работ по устранению замечаний, которые были осуществлены в рамках гарантийных обязательств.
«Здание в начале Делегатской улицы представляет собой архитектурный ансамбль, формировавшийся на протяжении XVIII-XIX вв. Дом графа Остермана — яркий памятник эпохи классицизма. В рамках устранения замечаний по проведённым ранее работам, реставраторы заделали трещины, покрасили внутренние стены и исправили дефекты на фасадной штукатурке. На первый взгляд, может показаться, что эти работы довольно незначительны, их и правда нельзя сравнить с комплексной реставрацией. Однако это пример того, что исправлять все недочеты работ необходимо, потому что в дальнейшем этом может негативно повлиять на состояние всего памятника. Перед тем, как официально принять итог реставрации, специалисты Мосгорнаследия неоднократно выезжают на объект и тщательно проверяют качество проведенных работ» — рассказал глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
Справочно
Дом Остермана с боковыми флигелями и оградой занимает часть территории одной из самых обширных усадеб, окружавших в исторический период Земляной вал города. Она расположена в северной части Москвы за пределами Садового кольца, на красной линии Делегатской улицы.
Усадьба была основана как загородное владение Стрешневых. Классическая композиция планировочной структуры частично сохранилась до настоящего времени. В конце XVIII века, когда усадьбой владел граф И. А. Остерман, одноэтажные флигели были надстроены до двух этажей в стиле классицизма. Здания были выполнены из глиняного кирпича на белокаменном цоколе и оштукатурены. Главные фасады оформлены филенками и тянутыми карнизами. Первый этаж прорезан прямоугольными оконными проемами без наличников. Второй, более поздний этаж — большими прямоугольными оконными проемами также без декоративного убранства. Венчающий карниз — классического профиля — смешанный. Главный дом-дворец превратился в трехэтажный, а двухэтажные флигеля соединились с ним полукруглыми крытыми переходами, которые имели сквозные проезды на задний двор. Парадный двор, в свою очередь, украсился двумя декоративными прудами.
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