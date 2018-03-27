Ещё
Дом Остермана закончили реставрировать в центре Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дом Остермана закончили реставрировать в центре Москвы 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Недочеты реставрации дома графа Остермана устранили на Делегатской улице в Москве, работы были сделаны в рамках гарантийных обязательств, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культурного наследия.
«Мосгорнаследие приняло итог работ по устранению замечаний к реставрации дома Остермана на Делегатской улице. Данные работы были выполнены в рамках гарантийных обязательств», — говорится в сообщении.
Дом Остермана, конца XVIII — начала XIX века, расположенный по адресу: улица Делегатская, дом 3, строение 1, является объектом культурного наследия федерального значения. В 1918 и 1921 годах там неоднократно выступал Ленин. Эксперты Мосгорнаследия официально подписали акт приемки реставрационных работ по устранению замечаний, которые были осуществлены в рамках гарантийных обязательств.
Как отметил глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, здание в начале Делегатской улицы представляет собой архитектурный ансамбль, формировавшийся на протяжении XVIII-XIX веков. Дом графа Остермана — яркий памятник эпохи классицизма. В рамках устранения замечаний по проведенным ранее работам, реставраторы заделали трещины, покрасили внутренние стены и исправили дефекты на фасадной штукатурке.
«На первый взгляд, может показаться, что эти работы довольно незначительны, их и правда нельзя сравнить с комплексной реставрацией. Однако это пример того, что исправлять все недочеты работ необходимо, потому что в дальнейшем этом может негативно повлиять на состояние всего памятника. Перед тем, как официально принять итог реставрации, специалисты Мосгорнаследия неоднократно выезжают на объект и тщательно проверяют качество проведенных работ» — добавил Емельянов.
РИАМО: последние новости
Москвичи продолжают нести цветы к представительству Кемеровской области в центре города Путин из‑за трагедии в Кемерове перенес вручение премий молодым деятелям культуры Вскрытие тела Мавроди проведут во вторник
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще три страны вышлют российских дипломатов219
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово164
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову261
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным29
Путин произвел перестановки в МИД78
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение