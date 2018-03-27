Дом Остермана закончили реставрировать в центре Москвы

Недочеты реставрации дома графа Остермана устранили на Делегатской улице в Москве , работы были сделаны в рамках гарантийных обязательств, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культурного наследия.

«Мосгорнаследие приняло итог работ по устранению замечаний к реставрации дома Остермана на Делегатской улице. Данные работы были выполнены в рамках гарантийных обязательств», — говорится в сообщении.

Дом Остермана, конца XVIII — начала XIX века, расположенный по адресу: улица Делегатская, дом 3, строение 1, является объектом культурного наследия федерального значения. В 1918 и 1921 годах там неоднократно выступал Ленин. Эксперты Мосгорнаследия официально подписали акт приемки реставрационных работ по устранению замечаний, которые были осуществлены в рамках гарантийных обязательств.

Как отметил глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов , здание в начале Делегатской улицы представляет собой архитектурный ансамбль, формировавшийся на протяжении XVIII-XIX веков. Дом графа Остермана — яркий памятник эпохи классицизма. В рамках устранения замечаний по проведенным ранее работам, реставраторы заделали трещины, покрасили внутренние стены и исправили дефекты на фасадной штукатурке.

«На первый взгляд, может показаться, что эти работы довольно незначительны, их и правда нельзя сравнить с комплексной реставрацией. Однако это пример того, что исправлять все недочеты работ необходимо, потому что в дальнейшем этом может негативно повлиять на состояние всего памятника. Перед тем, как официально принять итог реставрации, специалисты Мосгорнаследия неоднократно выезжают на объект и тщательно проверяют качество проведенных работ» — добавил Емельянов.