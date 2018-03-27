Омичи продолжают покидать регион 

Горожане продолжают покидать Омск. Об этом свидетельствует официальная статистика, которую опубликовал Омскстат.
Так, за январь 2018 года Омскую область покинули 4078 человек. При этом приехали в регион всего 3253. Таким образом, миграционная убыль населения составила 828 человек, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отметим, что 41,4% омичей переехали в другой регион, 11,7% — за границу, на внутриобластную миграцию пришлось 46,9%.
Напомним, по итогам 2017 года, по данным Росстата, Омская область заняла первое место по миграционной убыль в Сибири и второе по России.