Омичи продолжают покидать регион

Горожане продолжают покидать Омск . Об этом свидетельствует официальная статистика, которую опубликовал Омскстат.

Так, за январь 2018 года Омскую область покинули 4078 человек. При этом приехали в регион всего 3253. Таким образом, миграционная убыль населения составила 828 человек, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что 41,4% омичей переехали в другой регион, 11,7% — за границу, на внутриобластную миграцию пришлось 46,9%.