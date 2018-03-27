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Кемеровчане сообщают, что число полиции на митинге увеличилось почти в 10 раз
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Кемеровчане сообщают, что число полиции на митинге увеличилось почти в 10 раз 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Именно он сформировал инициативную группу, которая сегодня ездила на инспекцию в морги.
«Полиции сейчас в десять раз больше. Полиции теперь 1:2 по сравнению с числом простых людей. Конфликтов никаких нет. У нас же цель — мы не какая-то оппозиция, которая пришла любыми способами свергать. Мы люди, убитые горем, пришедшие искать свою правду, но не потерявшие рассудок».
По словам Игоря Вострикова, инициативная группа, которая вернулась с инспекции по моргам, на которую власти пригласили людей, не уверена, что данные по числу погибших правдивы.
«Я просто слежу, как нас водят за нос и обманывают. Надо было вчера, когда люди лежали, надо было ходить и смотреть. Я уверен, что они (власти) были готовы ко всему, и предложили, давайте поедем, посмотрим. Группа проехала, и сейчас подтверждает их слова. Группа была набрана рандомно. Мой друг от группы отбился и заехал еще в один морг, но там тоже не достоверная пока информация».
Напомним, сегодня на митинг в Кемерове вышли более 4 тысяч человек. Жители требуют доказательств того, что спецслужбы и МЧС не утаивают число жертв при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Также люди потребовали отставки главы города и области.
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