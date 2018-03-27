Кемеровчане сообщают, что число полиции на митинге увеличилось почти в 10 раз

Именно он сформировал инициативную группу, которая сегодня ездила на инспекцию в морги.

«Полиции сейчас в десять раз больше. Полиции теперь 1:2 по сравнению с числом простых людей. Конфликтов никаких нет. У нас же цель — мы не какая-то оппозиция, которая пришла любыми способами свергать. Мы люди, убитые горем, пришедшие искать свою правду, но не потерявшие рассудок».

По словам Игоря Вострикова, инициативная группа, которая вернулась с инспекции по моргам, на которую власти пригласили людей, не уверена, что данные по числу погибших правдивы.

«Я просто слежу, как нас водят за нос и обманывают. Надо было вчера, когда люди лежали, надо было ходить и смотреть. Я уверен, что они (власти) были готовы ко всему, и предложили, давайте поедем, посмотрим. Группа проехала, и сейчас подтверждает их слова. Группа была набрана рандомно. Мой друг от группы отбился и заехал еще в один морг, но там тоже не достоверная пока информация».