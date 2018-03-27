Ещё
Сменил «прописку» один из центров госуслуг ЮЗАО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сменил «прописку» один из центров госуслуг ЮЗАО 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Речь идёт о центре госуслуг района Котловка, расположенного на юго-западе столицы. Теперь этот центр «Мои документы» можно найти по адресу: Нахимовский проспект, дом 25А. Решение о переезде центра госуслуг было принято по просьбам местных жителей.
Новое место для центра было подобрано по просьбам активных граждан. За Нахимовский проспект проголосовало 73 процента пользователей портала «Активный гражданин». Об этом сообщила газета «Москва За Калужской заставой». Напомним: ранее этот центр госуслуг находился по адресу: улица Нагорная, дом 15, корпуса 1-2. Сейчас в центре госуслуг района Котловка можно найти копировальный аппарат, фотокабину, автоматы с напитками и закусками, стенды со свежей прессой и полки с книгами. Также здесь есть бесплатный Wi-Fi и детский уголок.
Вестник Бутова: последние новости
В ЮЗАО завершён городской фестиваль «Джазовая весна» Бутовские дошкольники отметили Международный день счастья В школе №1945 прошёл семинар для экспертных групп по профилактике негативных проявлений
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД28
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»373
Тулеев попросил прощения у Путина417
Трамп начал терять уважение Путина228
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову202
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
04:15
Максакова обратилась к погибшему Вороненкову
Шоу-бизнес
04:22
ГД заслушает доклады по итогам ЧП в Кемерово
Происшествия Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение