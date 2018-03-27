Сменил «прописку» один из центров госуслуг ЮЗАО

Речь идёт о центре госуслуг района Котловка, расположенного на юго-западе столицы. Теперь этот центр «Мои документы» можно найти по адресу: Нахимовский проспект, дом 25А. Решение о переезде центра госуслуг было принято по просьбам местных жителей.

Новое место для центра было подобрано по просьбам активных граждан. За Нахимовский проспект проголосовало 73 процента пользователей портала «Активный гражданин». Об этом сообщила газета «Москва За Калужской заставой». Напомним: ранее этот центр госуслуг находился по адресу: улица Нагорная, дом 15, корпуса 1-2. Сейчас в центре госуслуг района Котловка можно найти копировальный аппарат, фотокабину, автоматы с напитками и закусками, стенды со свежей прессой и полки с книгами. Также здесь есть бесплатный Wi-Fi и детский уголок.