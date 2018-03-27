30-летняя дочь Ларисы Удовиченко решила стать режиссером 

Актриса Лариса Удовиченко рассказала журналистам, что ее дочь Мария, наконец-то, определилась с профессией. Девушка решила стать режиссером монтажа. И теперь, в 30 лет, она активно изучает все особенности данной профессии.
Я всегда давала своему ребенку право выбора и хотела, чтоб она занималась тем, что ей действительно по душе. Мир кино ей оказался близок. Но дочери интереснее быть не актрисой. Теперь Маша вернулась в Италию, чтобы обучиться на режиссера монтажа,
рассказала Лариса Удовиченко журналу «7 дней».
Несомненно, актриса скучает по дочери. Однако она старается часто выбираться в Италию, а там они не только гуляют, но и устраивают активный шоппинг по бутикам.
Я примеряю вещи, а Маша, которая прекрасно знает итальянский и ориентируется в моде, объясняется с продавцами,
поделилась актриса.
Напомним, Лариса Удовиченко родила единственную дочь Машу в 1988 году. Ее отцом стал третий муж актрисы — пианист и бизнесмен Геннадий Болгарин. Мария действительно довольно долго искала свое призвание. Например, она знакомилась с международной экономикой в университете им. Плеханова, узнавала основы модельного бизнеса в Академии моды в Милане, обучалась на актрису в киношколе в Риме и даже снялась в роли Кати в комедии «Шуб-баба Люба!». В результате, девушка поняла, что больше хочет работать за кадром. Фото: РИА Новости