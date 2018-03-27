30-летняя дочь Ларисы Удовиченко решила стать режиссером

Актриса Лариса Удовиченко рассказала журналистам, что ее дочь Мария, наконец-то, определилась с профессией. Девушка решила стать режиссером монтажа. И теперь, в 30 лет, она активно изучает все особенности данной профессии.

Я всегда давала своему ребенку право выбора и хотела, чтоб она занималась тем, что ей действительно по душе. Мир кино ей оказался близок. Но дочери интереснее быть не актрисой. Теперь Маша вернулась в Италию , чтобы обучиться на режиссера монтажа,

Несомненно, актриса скучает по дочери. Однако она старается часто выбираться в Италию, а там они не только гуляют, но и устраивают активный шоппинг по бутикам.

Я примеряю вещи, а Маша, которая прекрасно знает итальянский и ориентируется в моде, объясняется с продавцами,

поделилась актриса.