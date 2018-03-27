В Пензе вводится карантин по гриппу

С понедельника в Пензе введен карантин по гриппу. Соответствующее постановление администрации города было подписано 26 марта, передает пресс-служба мэрии города.

В тексте документа говорится, что на период действия карантина в городе рекомендовано запретить проведение массовых мероприятий в организованных коллективах и закрытых помещениях. Управлению образования города и культуры города, а также комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике поручено обеспечить проведение утренних «фильтров», своевременное отстранение заболевших детей и сотрудников, проведение текущей и генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств.

«В соответствии с постановлением планируется незамедлительно выводить отдельные классы (группы), либо образовательные учреждения на 10-дневный карантин при достижении 30% и выше уровня отсутствующих по причине респираторных заболеваний», — говорится в сообщении.