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В Пензе вводится карантин по гриппу
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В Пензе вводится карантин по гриппу 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С понедельника в Пензе введен карантин по гриппу. Соответствующее постановление администрации города было подписано 26 марта, передает пресс-служба мэрии города.
В тексте документа говорится, что на период действия карантина в городе рекомендовано запретить проведение массовых мероприятий в организованных коллективах и закрытых помещениях. Управлению образования города и культуры города, а также комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике поручено обеспечить проведение утренних «фильтров», своевременное отстранение заболевших детей и сотрудников, проведение текущей и генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств.
«В соответствии с постановлением планируется незамедлительно выводить отдельные классы (группы), либо образовательные учреждения на 10-дневный карантин при достижении 30% и выше уровня отсутствующих по причине респираторных заболеваний», — говорится в сообщении.
Сроки начала занятий в образовательных учреждениях после весенних каникул будут будут согласованы с региональным управлением Роспотребнадзора.
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