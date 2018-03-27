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Ледовые переправы в Татарстане работают последнюю неделю
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Ледовые переправы в Татарстане работают последнюю неделю 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Ледовые переправы начнут закрывать с начала апреля, сообщил на брифинге главный государственный инспектор Республики Татарстан по маломерным судам Юрий Венедиктов.
«Сегодня в Татарстане работают 4 ледовые переправы — в Верхнеуслонском районе, Елабуге, Мамадышкском районе и Нижних Вязовых. Движение по мним будет прекращено при появлении колеи и снижении толщины льда. Скорее всего, переправы работают последнюю неделю, — сказал Юрий Венедиктов. — Уже есть промоины возле железнодорожного моста в Зеленодольске и возле автомобильного моста трассы М7 на Волге. Около них установлены запрещающие знаки».
За выезд автомобиля на лед в неположенном месте грозит штраф 3,5 — 4,5 тыс. рублей.
АиФ Казань: последние новости
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