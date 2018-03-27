Ледовые переправы в Татарстане работают последнюю неделю

Ледовые переправы начнут закрывать с начала апреля, сообщил на брифинге главный государственный инспектор Республики Татарстан по маломерным судам Юрий Венедиктов.

«Сегодня в Татарстане работают 4 ледовые переправы — в Верхнеуслонском районе, Елабуге , Мамадышкском районе и Нижних Вязовых. Движение по мним будет прекращено при появлении колеи и снижении толщины льда. Скорее всего, переправы работают последнюю неделю, — сказал Юрий Венедиктов. — Уже есть промоины возле железнодорожного моста в Зеленодольске и возле автомобильного моста трассы М7 на Волге. Около них установлены запрещающие знаки».

За выезд автомобиля на лед в неположенном месте грозит штраф 3,5 — 4,5 тыс. рублей.