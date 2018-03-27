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Более 20 тыс. москвичей обратились в городскую службу психологической помощи с начала года
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Более 20 тыс. москвичей обратились в городскую службу психологической помощи с начала года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 20 тыс. человек обратились в Московскую службу психологической помощи населению с начала 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник отдела по связям с общественностью и СМИ ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» Марина Капралова.
«С 1 января по 25 марта 2018 г. в Московской службе психологической помощи населению было проведено 12 тыс. 127 индивидуальных и семейных очных психологических консультаций. Количество обращений на телефон неотложной психологической помощи «051» за первый квартал составило 10 тыс. 483», — сказала М. Капралова.
По ее словам, чаще всего обратившиеся за психологической помощью жалуются на депрессивное расстройство, стресс и страхи, кроме того, в этом году отмечается рост числа оказанных очных консультаций по данным проблемам.
«В первом квартале 2018 г. больше всего очных консультаций было проведено по запросам, связанным с проблемами психологического здоровья: депрессивные состояния, страхи и тревоги, стрессовые состояния — 26% от общего количества консультаций, что на 4,4% превышает показатели 2017 г. по данной проблематике. При этом наибольшее количество обращений клиентов было связано с депрессивными состояниями. Количество обращений по семейной проблематике и по проблемам взаимоотношений с детьми снизилось в сравнении с предыдущим годом на 4% и 2% соответственно», — добавила М. Капралова.
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