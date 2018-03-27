Приставы заставили выплатить 50-тысячный долг с помощью Viber

В Красноармейском районе Саратовской области судебные приставы заставили должника заплатить с помощью новых средств коммуникаций.

Местный житель умудрился проигнорировать 58 штрафов за нарушение правил дорожного движения. его искали, но по месту прописки гражданин не проживал.

По адресу, указанному в документах, мужчина не проживал, на телефонные звонки не отвечал. Приставы потребовали в рамках закона аннулировать водительское удостоверение неплательщика. Эту информацию пристав послал должнику с помощью приложения Viber. Житель в тот же погасил накопленный долг в 50 тысяч рублей.