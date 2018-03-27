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Приставы заставили выплатить 50-тысячный долг с помощью Viber
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Приставы заставили выплатить 50-тысячный долг с помощью Viber 

АиФ 53 минуты назад
Фото: АиФ
В Красноармейском районе Саратовской области судебные приставы заставили должника заплатить с помощью новых средств коммуникаций.
Местный житель умудрился проигнорировать 58 штрафов за нарушение правил дорожного движения. его искали, но по месту прописки гражданин не проживал.
По адресу, указанному в документах, мужчина не проживал, на телефонные звонки не отвечал. Приставы потребовали в рамках закона аннулировать водительское удостоверение неплательщика. Эту информацию пристав послал должнику с помощью приложения Viber. Житель в тот же погасил накопленный долг в 50 тысяч рублей.
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