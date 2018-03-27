Глава Крыма назвал причину увольнения руководства «Черноморнефтегаза»

«Это мое решение. Связано с тем, что неэффективно работала группа управленцев, назначенных в 2017 году», — передает слова Аксенова РИА «Новости»

Он уточнил, что решение было принято в минувшую пятницу.

Так, по словам главы Крыма, управленцы не справились с решением поставленных перед ними государственных задач.

В данный момент формируется программа «по ликвидации отставания», которое является следствием недоработки вице-премьера Владимира Серова , курирующего это направление, а также министерства топлива и энергетики Крыма и самого руководства «Черноморнефтегаза».

Напомним, сразу пятеро руководителей ГУП «Черноморнефтегаза» написали заявления на увольнение по собственному желанию. Заявления были написаны гендиректором предприятия Борисом Зиминым , тремя его заместителями и начальником УКСа.

Временно исполняющим обязанности главы «Черноморнефтегаза» назначен заместитель гендиректора Александр Кузнецов

Также ранее стало известно об отставке вице-премьера Владимира Серова.