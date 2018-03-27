Глава Крыма назвал причину увольнения руководства «Черноморнефтегаза» 

Руководители «Черноморнефтегаза» были уволены из-за неэффективной работы, заявил глава республики Крым Сергей Аксенов.
«Это мое решение. Связано с тем, что неэффективно работала группа управленцев, назначенных в 2017 году», — передает слова Аксенова РИА «Новости».
Он уточнил, что решение было принято в минувшую пятницу.
Так, по словам главы Крыма, управленцы не справились с решением поставленных перед ними государственных задач.
В данный момент формируется программа «по ликвидации отставания», которое является следствием недоработки вице-премьера Владимира Серова, курирующего это направление, а также министерства топлива и энергетики Крыма и самого руководства «Черноморнефтегаза».
Напомним, сразу пятеро руководителей ГУП «Черноморнефтегаза» написали заявления на увольнение по собственному желанию. Заявления были написаны гендиректором предприятия Борисом Зиминым, тремя его заместителями и начальником УКСа.
Временно исполняющим обязанности главы «Черноморнефтегаза» назначен заместитель гендиректора Александр Кузнецов.
Также ранее стало известно об отставке вице-премьера Владимира Серова.