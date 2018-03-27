Эвелина Бледанс молится за погибших в Кемерово в Иерусалиме

Телеведущая и мать Эвелина Бледанс узнала об ужасной трагедии в Кемерово , находясь в Иерусалиме . Пользуясь случаем, женщина воздала там молитву о погибших, но столкнулась в социальных сетях с нападками и осуждением.

Эвелина Бледанс поехала в Иерусалим не в первый раз, она часто посещает духовные места и молится за своего ребенка. Узнав о трагедии, которая произошла в Кемерово, женщина решила помолиться и за погибших детей. Эвелина опубликовала фотографию из храма и подписала ее: «Может в Храме Гроба Господня молитва ближе к Богу?!»

Но интернет-пользователи осудили женщину. По их мнению, она использует любой повод, чтобы привлечь к себе внимание. «Зачем в храме фоткаться?! Что за показуха» «Ужас, нашла где фоткаться» «Вы всегда фотографируетесь во время молитвы?» «Когда молятся и скорбят, не просят, чтоб тебя сфотографировали. Пижонство!» «Молитва в храме…это таинство…фото это лишнее»

Нашлось, правда, немного людей, которые попросили Эвелину молиться больше и чаще. Ведь кто-то в это верит. Очень многие скорбят в эти дни. 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове возник пожар, в результате которого погибло около 70 человек, большинство из которых дети.

Чудовищное горе нашло отклик и в сердцах Еварушниц — весь день они обсуждают, как такая беда могла случиться. Многие уверены: подобная ситуация с пожарной безопасностью и в московских моллах.