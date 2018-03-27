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Госдума приняла закон об определении статуса и функционала сельских старост
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Госдума приняла закон об определении статуса и функционала сельских старост 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Госдума во вторник приняла в третьем окончательном чтении закон, который предусматривает определение статуса и функционала института сельских старост.
Как ранее заявил первый заместитель председателя комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко, сельские старосты могут играть решающую роль в принятии решений, «могут донести до власти свои боли, свои горечи и, самое главное, в дальнейшем вместе участвовать в реализации благих намерений, направленных на развитие конкретной территории».
Принятый закон четко определяет функционал сельских старост, а также решает целый комплекс процедурных вопросов, связанных с их избранием, переизбранием, отставкой, сроком полномочий. Кроме этого, сформирована определенная законодательная ниша для региональных законодателей, которые, учитывая местную специфику, могут дополнять этот закон собственными предложениями в части статусов, гарантий сельских старост, исходя из возможностей местных бюджетов.
Нововведение также дает возможности для схода граждан направлять своих представителей в конкурсные комиссии по проведению конкурсов на замещение должностей руководителей территориальных органов местных администраций.
Кроме того, в законе РФ «О средствах массовой информации» предусматривается возможность органа местного самоуправления являться учредителем (соучредителем) сетевого издания.
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