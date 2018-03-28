Роспотребнадзор Москвы предупредил об активизации клещей весной

Столичный Роспотребнадзор предупредил о начале подъема биологической активности иксодовых клещей. В случае выезда на неблагополучную по клещевому энцефалиту территорию необходимо заблаговременно сделать прививку, сообщает пресс-служба ведомства.

«Подъем биологической активности иксодовых клещей начинается сразу после таяния снега. Пик активности клещей приходится на май-июнь — время массового выезда населения на природу», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что иксодовые клещи являются основными переносчиками опасного инфекционного заболевания — клещевого вирусного энцефалита. «Ареал обитания иксодовых клещей — переносчиков клещевого вирусного энцефалита — достаточно широк и захватывает многие административные территории Российской Федерации . Территория Москвы Московской области (кроме Дмитровского и Талдомского районов) является благополучной по клещевому вирусному энцефалиту», — отметили в пресс-службе.

Там пояснили, что клещевой вирусный энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью профилактических прививок. В ведомстве подчеркнули, что все выезжающие на работу или на отдых в неблагополучные по клещевому вирусному энцефалиту территории, должны быть обязательно привиты. Вакцинацию против клещевого энцефалита необходимо начинать за 1,5 месяца до выезда на неблагополучную территорию.

«Москвичи могут сделать прививку в медицинских организациях по месту жительства бесплатно. Прививка состоит из двух инъекций, после последней инъекции должно пройти не менее 14 дней до выезда в эндемичную зону. За это время вырабатывается иммунитет. Через год необходимо сделать ревакцинацию, которая состоит только из одной инъекции, далее ревакцинацию повторяют каждые три года», — подчеркнули в ведомстве.