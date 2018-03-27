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Переправу Аракчино — Верхний Услон закроют в течение недели
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Переправу Аракчино — Верхний Услон закроют в течение недели 

Казанский Портал 1 час назад
Ледовую переправа Аракчино — Верхний Услон должны закрыть в течение недели. Это может быть сделано и раньше, если лед станет менее прочным, а на пути появятся колеи и трещины. Об этом сообщили на брифинге в Кабмине РТ.
Переправа Аракчино — Верхний Услон дает возможность автомобилистам сократить путь из Казани до Верхнего Услона на 50 км. Пешеходы тоже могут воспользоваться переправой. Однако они должны идти только по спецдорожкам, проложенным по бокам полосы движения.
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