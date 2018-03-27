Парк Warner Bros. World™: Абу-Даби воплощает в жизнь героев любимых мультфильмов

АБУ-ДАБИ, ОАЭ , March 27, 2018/PRNewswire/ — Warner Bros. World™ Абу-Даби, первый в мире тематический парк под брендом Warner Bros., который откроется этим летом на острове Яс, раскрыл подробности миров Bedrock и Dynamite Gulch, созданных с использованием персонажей мультфильмов Looney Tunes и Hanna-Barbera, среди которых Марсианин Марвин, Скороход, Хитрый койот, Фред Флинстоун и Джордж Джетсон и многие другие.

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке: https://www.multivu.com/players/uk/82972241-warner-bros-world-bedrock-dynamite-gulch/

Гости всех возрастов смогут открыть для себя прекрасную и эксцентричную сторону Warner Bros. Animation, расположенного на разнообразных улицах Dynamite Gulch, прилегающих к доисторическим областям Bedrock. Эти миры, при посещении которых погружаешься в особую атмосферу, созданную великолепными декорациями, предоставляют четыре скоростных аттракциона, два тематических ресторана и два сувенирных магазина.

Марк Гзельман (Mark Gsellman), генеральный директор парка, отметил: «Мы несказанно рады воплотить в жизнь знаменитых персонажей мультфильмов в абсолютно уникальных аттракционах Bedrock и Dynamite Gulch. Герои этих мультфильмов десятилетиями привлекают любителей всех возрастов, и мы воплотили мечту многих из них, дав им возможность пройтись по любимым с детства улицам. Эта секция парка, от живописного скалистого ландшафта Bedrock с гигантскими растениями и эпохальной рекой с водопадом и до реалистичной пустыни Dynamite Gulch, обязательно завоюет любовь всей семьи».

Яба-Даба-Ду начинается в Bedrock

Эта древняя земля, населенная птицами и динозаврами, служит домом веселым Фреду, Вилме и Пеблзу Флинстоун, а также их соседям Барни, Бетти и Бам-Баму Раббл. Bedrock был бы неполным без лучшего друга Фреда и Барни — Великого Газу и всеобщего любимчика ручного динозавра Дино.

В размещенных в эллинге из камня и дерева офисах Bedrock River Tours висят рекламные плакаты, предлагающие посетить достопримечательности Bedrock, такие как Речное приключение Флинстоунов. Скрытые в естественной красоте парка Bedrock's Stonetrail Park, пассажиры погрузятся на декоративную лодочку и совершат путешествие вдоль доисторической болотистой местности и живописных пейзажей деловой части города. На борту восьмиместной лодочки гости проедут через россыпь валунов, обрамленную пальмами в натуральную величину и зеленую растительность, мимо статуи или фонтана, поставленных в честь одного из главных лиц города. В дополнение к видам и звукам жизни Флинстоунов и Рабблов, гости увидят Столетний парад и, как говорят, встретятся с большой проблемой в виде бешеного сноркозавра, когда Дино убегает во время парада.

Проголодавшимся гостям будут предложены различные доисторические закуски. Для быстрого перекуса в каменном веке гости могут собрать еду и отправиться на Мамонтовый перекус. Самые голодные посетители смогут перекусить гамбургерами и ребрышками Bronto. Вы, безусловно, насладитесь неповторимым обедом, а на фоне ряда забавных и причудливых автомобилей, припаркованных у этого неповторимого ресторана, можно сделать уникальное семейное фото. В местном бутике гости могут приобрести памятные сувениры — все, что может понадобиться обычной семье в каменном веке — и которые будут напоминать о прекрасно проведенном времени.

Безбашенность начинается в Dynamite Gulch

Dynamite Gulch представляет собой страну-мультфильм, в которой гости встретятся со знаменитыми Скороходом и Хитрым койотом, а также с такими любимыми персонажами как Марсианин Марвин, Йосмит Сэм и Джетсоны.

Гости вблизи увидят стремительный бег Хитрого койота и Скорохода и их прыжок на аттракцион американские горки. Этот высококлассный аттракцион приглашает гостей взобраться на последнее устройство Хитрого койота — ACME Road Rocket 9000 — для волнующего путешествия через пустынные кактусы и глубокие ущелья, и вместе с Хитрым койотом попытаться догнать Скорохода.

Далее, гостям предлагается полетать на футуристической космической ракете Джетсонов, высокоскоростном аттракционе. Между тем, Марвин приглашает искателей приключений прокатиться на Крушителе кратеров марсианина Марвина, который превращает кратер в прекрасный автодром. Новобранцы Марвина сталкивают парящие космические шлюпки, чтобы извлечь достаточно кинетической энергии, чтобы вернуть его космический корабль на орбиту, придав новое значение слову «прыжок с переворотом!».

Фанаты вспыльчивого Йосмита Сэма смогут посетить его магазин на трассе 66, который он наполнил вещами, привезенными из своих путешествий.

Следите за новостями о шести мирах парка и подробностях о церемонии его открытия.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/658472/Fast_and_Furry_ous.jpg)

Video: https://www.multivu.com/players/uk/82972241-warner-bros-world-bedrock-dynamite-gulch/

Source: Warner Bros. World

Warner Bros. World™ Абу-Даби, Rashad Al Ghadban (Рашад Аль Гадбан) PR & Communications Manager (менеджер по связям с общественностью и коммуникациям) RGhadban@wbworld.com, +971-2-497-9087 Weber Shandwick for Warner Bros. World Абу-Даби Nada Elbarshoumi (Нада Эльбаршауми), Nelbarshoumi@webershandwick.com +971-2-4494457 Warner Bros. Consumer Products Stephanie Clark (Стефани Кларк), Director (директор), Global Themed Entertainment, Stephanie.clark@warnerbros.com