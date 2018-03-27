Индивидуальных предпринимателей обяжут покрывать судебные издержки

Госдума во втором чтении приняла законопроект, согласно которому административные издержки будут покрывать не за счёт бюджета, а за счёт индивидуальных предпринимателей, в отношении которых возбуждено судебное производство.

Данная инициатива была разработана Правительством в целях сокращения расходов бюджетов всех уровней и для ускорения исполнения судебных решений о конфискации товаров.

Издержки по делам об административных правонарушениях, отмечают разработчики документа, состоят из сумм, выплачиваемых переводчику, а также из сумм, выплачиваемых свидетелям, потерпевшим, их законным представителям, понятым, специалистам, экспертам, а также из сумм, израсходованных на демонтаж, хранение, перевозку и исследование вещественных доказательств. В связи с этим законопроект предлагает применить к ИП такой же порядок взыскания издержек, который действует в отношении юридических лиц и снизить тем самым неоправданную нагрузку на бюджет.

В документе уточняется, что в случае прекращения производства по делу об административном правонарушении в отношении юрлица или ИП по реабилитирующим основаниям издержки по делу будут покрываться за счёт бюджета. Также законопроект даёт возможность таможенным органам конфисковать изъятые предметы административного правонарушения путём передачи на исполнение в Росимущество , минуя судебного пристава-исполнителя.

В первом чтении законопроект был принят в декабре 2017 года. Ко второму чтению, как сообщил на пленарном заседании заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин, поступило три поправки, которые профильный комитет рекомендовал к принятию.