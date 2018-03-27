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Академик заявил, что Иисус был жертвой сексуального насилия
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Академик заявил, что Иисус был жертвой сексуального насилия 

Ридус 1 час назад
Ученый британского университета Шеффилда доктор Кэти Эдвардс в преддверии Пасхи подняла, на ее взгляд, важную тему.
Она заявила, что Иисус Христос был жертвой сексуального насилия, поскольку его раздели, прежде чем распять.
По ее мнению, он прошел через «мощное унижение и гендерное насилие».
Она опубликовала статью под названием «#Him Too» («Он тоже») и отметила, что это не просто вопрос исправления исторических фактов.
«Если Иисуса признать жертвой сексуального насилия, это окажет огромное значение на взаимодействие церкви с такими движениями, как #MeToo, и на другие изменения в обществе», — пишет ученый.
Движение MeToo стало неимоверно популярным после секс-скандала с участием кинопродюсера Харви Вайнштейна. Ставя такой хештег в соцсетях, люди осуждают и выступают против сексуального насилия и домогательств.
По мнению доктора Эдвардса, которая занимается междисциплинарными библейскими исследованиями, вопросу обнажения Иисуса в науке уделяется мало внимания.
«Накануне нынешнего Великого поста вполне уместно вспомнить об обнажении Иисуса и назвать это так, как должно называться: унижение и гендерное насилие, которое должно быть признано актом сексуального насилия и надругательства», — говорится в публикации автора.
Хотя исторические изображения распятия показывают, что Иисус был в набедренной повязке во время казни, Кэти Эдвардс считает, что римляне намерено раздевали тех, кого хотели наказать, ради унижения.
«Сексуальное насилие над Иисусом — это недостающая часть в рассказах пасхальной истории. Признать Иисуса жертвой сексуального насилия уместно, чтобы решить проблему стигматизации (навешивание социальных ярлыков) тех, кто испытал сексуальное насилие, особенно мужчин», — заключает автор.
Специалист по криминологии и старший преподаватель кафедры социологии Абертейского университета Стюарт Войтон считает тезис «Иисус Христос — жертва насилия» фарсом, пишет Daily Mail.
«В обществе закрепилась тенденция приравнивать почти все к форме насилия и прикреплять ярлык жертвы к большему числу людей. Но это исторически и странно», — подытожила специалист.
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