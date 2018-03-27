Просевший люк на проезжей части Бутырской улицы восстановлен коммунальщиками

Коммунальщики восстановили просевший люк на проезжей части Бутырской улицы вблизи пересечения с Новодмитровской улицей. Внимание властей на проблему обратил один из местных жителей, разместив жалобу на портале «Наш город».

Александра Пономаренко. Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью руководителя генерального директора АО «Мосводоканал»

— По указанному адресу произведены работы по устранению просадки дорожного покрытия и приведению уровня крышки люка в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, — говорится в сообщении, опубликованном на портале.

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