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Просевший люк на проезжей части Бутырской улицы восстановлен коммунальщиками
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Просевший люк на проезжей части Бутырской улицы восстановлен коммунальщиками 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Коммунальщики восстановили просевший люк на проезжей части Бутырской улицы вблизи пересечения с Новодмитровской улицей. Внимание властей на проблему обратил один из местных жителей, разместив жалобу на портале «Наш город».
Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью руководителя генерального директора АО «Мосводоканал» Александра Пономаренко.
— По указанному адресу произведены работы по устранению просадки дорожного покрытия и приведению уровня крышки люка в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, — говорится в сообщении, опубликованном на портале.
Портал «Наш город» был создан для эффективного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Оставить на нем сообщение может любой столичный житель после прохождения регистрации. (то)
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