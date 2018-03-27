Почему в ЮФО буксует инвентаризация дач и садовых участков

Мутные земли

В уходящем месяце федеральные власти в очередной раз продлили дачную амнистию. Мера эта вынужденная: чиновники в регионах снова не успели собрать межевые планы в единую систему.

Проблема эта очень острая. Как говорят специалисты, сегодня около 90 процентов всех дачных и садовых участков не имеют установленных границ, то есть на бумаге написано одно, а в госреестре участок может оказаться, например, в Средиземном море, в Африке или на Украине . Причем он может быть меньше записанного или на него найдутся еще несколько таких же «законных» собственников. И после окончания дачной амнистии такие спорные объекты собственности нельзя будет продать, купить, подарить или передать по наследству.

Общественники несколько лет «точечно» помогали членам ассоциации проводить межевание. Они разработали алгоритм, который позволяет гражданам, пожелавшим узаконить свои земли, сделать это за вполне умеренную плату — 2850 рублей (установленный государством минимальный тариф). В рамках этого проекта получение кадастровой выписки берут на себя местные администрации, то есть они и вовсе становятся бесплатными для людей и не ложатся большой нагрузкой на бюджет. Суды в рамках проекта готовы проводить «разбор полетов», основываясь на материалах согласительных комиссий. Это значит, что около 90 процентов споров о границах участков можно решить вообще без судебной тяжбы.

Казалось бы, регионы, которые попали в пилотный проект, должны благодарить за такую возможность: при помощи общественников можно разрешить свои проблемы. Однако оказалось, что чиновники не спешат с решением этой федеральной задачи.

— И мы уже поняли, почему: в мутной воде неразберихи в государственных реестрах они просто ловят себе очень жирных золотых рыбок. То есть незаконно торгуют землей, переписывают на себя или своих родственников огромные имущественные наделы, занимаются мошенничеством при межевании участков и так далее. Мы вскрываем огромный пласт коррупционных нарушений, которые копились годами, — говорит руководитель ОО «Южный сад» Татьяна Поливанова. — В некоторых регионах чиновники прямым текстом говорят, что, мол, вы к нам в карман лезете. У них свои «прикормленные» кадастровые компании, которые проводят межевание по завышенным ценам, и все всех устраивает. На наш вопрос, как же вы можете саботировать государственную задачу, замминистра имущественных отношений одного из субъектов так и сказал: «Вы неверно трактуете права и обязанности чиновников. Это же пилотный проект: хочу — помогаю, хочу — нет».

Верной дорогой

Минэкономики РФ стало выделять деньги на проведение таких межевых работ из бюджета. Но проблема в том, что фактически за каждый участок государство платит в несколько раз больше, чем можно сделать в рамках пилотного проекта. Ведь межуют в таком случае почти всегда «свои компании».

— Я недавно вернулась из Крыма . В Севастополе чиновники и депутаты уже пообещали людям выделить из бюджета средства на проведение комплексных кадастровых работ в 100 товариществах в 2018-м и еще в стольких же в 2019 году. Но пока непонятно, что будет с другими регионами? За них кто будет платить? Уже сейчас мне приходят сотни писем от садоводов всей России, и все возмущаются: а почему это деньги дают только Астрахани и Севастополю, мы что, не люди? Те же вопросы, кстати, задают жители муниципальных образований и пайщики колхозов.

Поясним, что в этом году Росреестр заключил соглашения с 13 регионами, которым выделяются субсидии на выполнение комплексных кадастровых работ. Сюда попали, например, республики Коми Мордовия , а также город Севастополь. Ранее по такой схеме началась работа в Республике Тыва , Астраханской и Белгородской областях. Комплексные кадастровые работы финансируются из федерального и регионального бюджетов. В 2018 году на их выполнение запланировано 100 миллионов рублей из федерального бюджета и 69 — из бюджетов субъектов Российской Федерации. Какую часть земель планируется обработать за эти деньги, не сообщается.

Но, главное, у опрошенных экспертов большие сомнения в том, что чиновники смогут вовремя освоить эти деньги. И тогда придется либо вновь продлевать «бесконечную амнистию», либо прекращать ее, выкинув из правового воля все регионы, которые эту работу провести не успели.

Правда, есть и положительные примеры. Например, в Калмыкии и на Кубани при администрациях уже создаются рабочие группы, которые будут координировать эту работу. Судя по всему, скоро начнется масштабная инвентаризация и в Ростовской области

— Мы готовы начать работу, но нам нужен четкий алгоритм, чтобы составить график встреч общественной организации с руководителями садовых и дачных товариществ и смогли принять участие в проекте в рамках своих полномочий, — прокомментировала начальник управления развития малых форм хозяйствования донского минсельхозпрода Татьяна Снитко

Все из-за денег

Опрошенные «РГ» эксперты обращают внимание на то, что кадастровые проблемы касаются не только садоводов и дачников. Как известно, изменение кадастровой стоимости земли во многих регионах привело к перекосам и в начислении налогов. Обычно ошибки можно исправить, было бы понимание чиновников на местах. Но иногда их нежелание помогать людям или сознательное вымогательство обескураживает даже видавших виды юристов и бизнесменов.

Живой пример: предприниматель из Ростовской области с красивой казачьей фамилией Мелихов несколько лет назад открыл свое дело в Московской области . Поначалу бизнес пошел. Но в 2015 году ему повысили кадастровую стоимость земли в среднем в 17 раз (в зависимости от объекта). А в прошлом году еще в 10 раз, а на некоторые объекты — в 80. За полгода сотрудники компании самостоятельно нашли все ошибки налоговой. Например, чиновники «удвоили» объекты, вписав один и тот же под разными кадастровыми номерами и начислив на каждый налог. Включили в налогооблагаемые объекты, которых уже давно нет, а по тем, что есть, увеличили стоимость в десятки раз, несмотря на то что ранее они уже были оценены и предприниматель оплатил за них налог.

— Но весь абсурд не в этом. Я сам сделал ту работу, которую, в общем-то, должны были сделать чиновники. Получил на все спорные объекты положительное решение. Теперь налоговая должна все исправить и выставить счет, который соответствует действительности. Но не тут-то было! — негодует предприниматель. — Мне заявили, что сначала я должен оплатить все начисленное, а потом они будут разбираться.

Судиться с УФНС он не может, так как для этого нужно иметь на руках четкий ответ от налоговой, что они отказываются осуществлять перерасчет, обосновав при этом свое решение.

— Но такого ответа мне не дают, — говорит Мелихов.

Мы направили запрос в УФНС по Московской области с просьбой прокомментировать выявленные ошибки. Но в документе за подписью руководителя управления ни на один вопрос нет ответа. Чиновники лишь процитировали некоторые статьи Налогового кодекса о том, что такое налоги, и предложили в случае несогласия с результатами определения кадастровой стоимости оспорить их в суде.

Кстати