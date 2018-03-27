Ещё
Областной минпром с приставкой «и.о.» возглавил Олег Волков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Областной минпром с приставкой «и.о.» возглавил Олег Волков 

Волга Ньюс 1 час назад
Олег Волков — выходец из Новокуйбышевска. В 2007–2012 гг. являлся главой Новокуйбышевска. С осени 2013 г. начал работу в региональном минпроме, заняв пост заместителя министра — руководителя управления проектной деятельности и лицензирования.
Занимавший ранее пост министра (а с сентября 2017 г. — с приставкой врио) Сергей Безруков в феврале 2018 г. покинул свой пост и начал работу в федеральном Министерстве промышленности.
"Я здесь работаю уже с 12 февраля в департаменте региональной промышленной политики и проектного управления", — сообщил Сергей Безруков, добавив, что работать будет «на благо Самарской области».
Как сообщалось ранее, договоренность о переходе Сергея Безрукова в Минпром РФ была достигнута на состоявшейся 5 февраля встрече врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.
"Сергей Александрович не утрачивает связь с регионом. У меня есть уверенность в том, что и в новой должности он по-прежнему будет оказывать значительную помощь развитию промышленности Самарской области", — комментировал готовящееся кадровое назначение Дмитрий Азаров.
Волга Ньюс: последние новости
У компании "Самара Спецмонтаж" возникли проблемы при строительстве газопровода в Крыму Завод "Кнауф" в Чапаевске запустят в 2018 году Минтранс закупит электрокары для перемещения зрителей-колясочников около "Самара Арены"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД30
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»402
Тулеев попросил прощения у Путина425
Трамп начал терять уважение Путина235
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову203
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:35
Появилось видео покаяния зама Тулеева
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
04:15
Максакова обратилась к погибшему Вороненкову
Шоу-бизнес
04:22
ГД заслушает доклады по итогам ЧП в Кемерово
Происшествия Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение