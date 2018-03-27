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И.о.министра промышленности региона назначен экс-мэр Новокуйбышевска
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И.о.министра промышленности региона назначен экс-мэр Новокуйбышевска 

АиФ-Самара 19 минут назад
Фото: АиФ-Самара
Исполняющим обязанности министра промышленности и технологий Самарской области назначен Олег Волков, соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
Олег Волков работал в министерстве на посту заместителя министра-руководителя управления проектной деятельности и лицензирования с осени 2013 года. До этого, с 2007 по 2012 годы Олег Волков был мэром Новокуйбышевска.
После перехода главы минпрома Сергея Безрукова на работу в министерство промышленности и торговли РФ, где он курирует региональную промышленную политику, руководить министерством доверили Олегу Волкову.
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