И.о.министра промышленности региона назначен экс-мэр Новокуйбышевска 

Исполняющим обязанности министра промышленности и технологий Самарской области назначен Олег Волков, соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
Олег Волков работал в министерстве на посту заместителя министра-руководителя управления проектной деятельности и лицензирования с осени 2013 года. До этого, с 2007 по 2012 годы Олег Волков был мэром Новокуйбышевска.
После перехода главы минпрома Сергея Безрукова на работу в министерство промышленности и торговли РФ, где он курирует региональную промышленную политику, руководить министерством доверили Олегу Волкову.