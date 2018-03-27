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Игорь Лебедев о бойкоте ЧМ-2018 Исландией: На карте эту страну мало кто найдет
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Игорь Лебедев о бойкоте ЧМ-2018 Исландией: На карте эту страну мало кто найдет 

Советский спорт 49 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Ранее исландские СМИ сообщили, что первые лица Исландии присоединяются к бойкоту ЧМ-2018.
«Ну объявила бойкот какая-то там Исландия — да и Господи. На карте эту Исландию мало кто найдет. Поэтому давайте готовиться к большому футбольному празднику. Все сборные приедут, все готовы. Бразильцы уже в России, французы уже в Санкт-Петербурге, остальные страны тоже приезжают. Готовимся к футболу и к большому празднику. И я уверен, что если, например, финал ЧМ будет между сборными Германии и Испании, то Ангела Меркель прилетит. Она всегда прилетает на финал, в котором выступает Германия. Может быть, Премьер-министр или Король Испании посетит и закрытые нашего чемпионата мира. Все это будет красивым и большим футбольным праздником», — приводит слова Лебедева Sport24.ru.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.
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