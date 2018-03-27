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Дегтярев: «Исландия стала расходным материалом в череде политических провокаций и интриг»
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Дегтярев: «Исландия стала расходным материалом в череде политических провокаций и интриг» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев высказался относительно «бойкота ЧМ-2018 чиновниками Исландии»:.
«Бойкот чемпионата мира в России со стороны чиновников Исландии не имеет никакого отношения к расследованию дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Исландия стала заложником или, как говорится, расходным материалом в череде политических провокаций и интриг со стороны Англии и США. К сожалению, «страна льдов» не обладает достаточным суверенитетом, чтобы принимать независимые решения и руководствоваться своими национальными интересами», — сказал Дегтярев.
Его слова приводит
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