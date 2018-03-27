Наш район ждет озеленение 

Кизильник, рябину и сирень высадят во дворах Преображенки этой весной.
Согласован адресный перечень дворов, в которых проведут озеленение. В него попали только те дворы, за которые проголосовали жители нашего района на сайте «Активный гражданин». Столичным департаментом природопользования и охраны окружающей среды эти места были проинспектированы — специалисты выясняли, можно ли там высаживать кустарник и деревья. Итогом стал документ, подписанный муниципальными депутатами района. Весеннее озеленение будет проведено в одиннадцати дворах. Рябина появится во дворах домов по Просторной улице (номера 12 корп. 1 и 10 корп. 1), а также у дома 6 по Богородскому Валу. Кизильник появится по адресам: Открытое шоссе, д. 2, корп. 2 и корп. 3, ул. Знаменская, д. 38, корп. 2, Зельев пер., д. 3, Просторная ул., д. 4 и д. 6, Халтуринская ул., д. 12, корп. 1. А во дворе дома 4 по Просторной улице высадят сирень.