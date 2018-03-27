Встреча руководства района с населением в Войковском пройдет 18 апреля

Очередная встреча жителей Войковского района с главой управы Ларисой Осиповой состоится в среду, 18 апреля. Местом проведения по традиции станет здание управы в 1-м Новоподмосковном.

Как сообщил сотрудник префектуры Северного округа, главной темой обсуждения станет проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.

Послушать доклады по этой и другим темам, а также задать интересующие вопросы жители могут в здании районной управы по адресу: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2/1. Начало в 19.00. (ео)