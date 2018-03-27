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Встреча руководства района с населением в Войковском пройдет 18 апреля
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Встреча руководства района с населением в Войковском пройдет 18 апреля 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Очередная встреча жителей Войковского района с главой управы Ларисой Осиповой состоится в среду, 18 апреля. Местом проведения по традиции станет здание управы в 1-м Новоподмосковном.
Как сообщил сотрудник префектуры Северного округа, главной темой обсуждения станет проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.
Послушать доклады по этой и другим темам, а также задать интересующие вопросы жители могут в здании районной управы по адресу: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2/1. Начало в 19.00. (ео)
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