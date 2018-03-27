Как бы жадность не сгубила

Как сказал один мудрец,

«жадность и глупость — самая страшная комбинация на земле».

Но сколько бы ни твердили об этом миру, у некоторых стремление «делать деньги» иногда затмевает рассудок.

В последние годы в областном центре появился ряд киосков по продаже питьевой воды. Народ к ним тянется и днем, и ночью. Наливают в бутылки, банки, другую емкость: цена — то «копейки»

Вот только не всем удается запасаться водой в шаговой доступности к дому, многим приходится идти с тяжелой ношей за несколько кварталов.

Изучив спрос, воспользовавшись ситуацией, предприимчивые собственники бизнеса по продаже воды, решили приблизить киоски к многоквартирным домам.

Руководит ими не только желание расширить бизнес, но и сэкономить на получении разрешительной документации.

Ведь дворовая территория — общая собственность жильцов: как решат, так и будет.

Задумано — сделано. И пошли ходоки по квартирам, убеждать жильцов в том, какие блага они получат, если к ним «придет вода». Даже плату за аренду земли обещают, около 20 тысяч в год, но и эта сумма кому-то «глаза застит».

Еще ни коня, ни возу, а между жильцами уже страсти разгораются:

одни прикидывают, на что деньги за аренду потратить, другие не согласны с тем, что поступать они будут на счет управляющей кампании, выступающей посредником, а третьи и вовсе считают, что деньги должны капать тому, под окнами чьей квартиры разместится киоск.

Находятся и противники того, чтобы двор стал проходным, ведь это создаст неудобства для детей и пенсионеров, отдыхающих на площадках и скамейках у подъездов.

А как должно быть по закону?

В жилищном Кодексе подчеркнуто, «очень важную роль играет право собственности на придомовую территорию. Это не просто участок земли под домом и вокруг него, но также все постройки и иные элементы, расположенные на этой площади.

Только сами жильцы имеют право решать, что будет располагаться на общедомовой территории. Без их согласия не может осуществляться строительство гаражей, магазинов, детских площадок или парковок.

Любые работы по созданию каких-либо объектов, осуществляемые без ведома жильцов, являются абсолютно незаконными.

Все решения, связанные с общим имуществом, должны быть согласованы на общем собрании жильцов.

Для осуществления некоторых действий требуется разрешение от органов местного самоуправления.

Чтобы его получить, обязательно нужно предоставить протокол собрания собственников жилья, в котором отмечено согласие большинства жильцов на реконструкцию или строительство нового объекта.

Собственники жилья имеют право сдавать в аренду нежилые помещения, расположенные на первом этаже дома, а также часть общедомовой площади.

Финансовые средства, полученные в результате совершения такой сделки, могут быть направлены на благоустройство, ремонт, другие общие нужды»

У одного из домов в микрорайоне Доброе предпринимателям для установки киоска приглянулся участок земли с торца здания, в десятке метров от мусорных контейнеров и пяти метрах от первого подъезда. Но именно в этом месте осенью была авария на «газовой трубе», строителям пришлось дважды перекапывать газон.

Вот здравомыслящие жильцы и воспротивились размещению объекта, к которому необходимо подключить электричество.

Возник ряд и других вопросов: откуда электричество подведут, нужно ли на это разрешение, не опасно ли такое соседство, кому будут платить за аренду земли и потребленную электроэнергию.

Все эти вопросы мы переадресовали в соответствующие службы городской администрации. Пояснения дали начальник отдела градостроительного планирования и оформления разрешительной документации О. Милитеева и начальник управления земельными ресурсами М. Степанова.

Отправным документом для жильцов являются их права, данные собственникам многоквартирных домов. Приняли решение — берите на себя и ответственность.

Но при этом не стоит забывать, что «жадность и глупость — самая опасная комбинация на земле». Отдал в аренду кусок двора, должен предусмотреть, что материальная выгода может обернуться массой проблем.

Так что расплата за непродуманность действий — на совести собственников.