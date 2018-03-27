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Штабу Навального перекрыли финансирование
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Штабу Навального перекрыли финансирование 

Вести.Ru 1 час назад
Мосгорсуд признал законным ликвидацию фонда «Пятое время года», который занимался обеспечением работы штаба оппозиционера Алексея Навального.
Как сообщили «Интерфаксу» в суде, решение Мещанского суда Москвы от 22 января оставлено без изменений. Таким образом, решение суда первой инстанции, согласно которому фонд «Пятое время года» должен быть ликвидирован и исключен из Единого реестра государственных юридических лиц, вступило в законную силу.
С требованием о ликвидации фонда после выявленных в ходе проверки в ноябре прошлого года нарушений организацией законодательства РФ в суд обратился Минюст РФ. Сама проверка проводилась по требованию московской прокуратуры.
В деятельности фонда были выявлены наличие недостоверных сведений об адресе постоянного руководящего органа, наличие незарегистрированных структурных подразделений, нецелевое расходование денежных средств на оплату аренды помещений штабов помещений в рамках кампании «Навальный 2018».
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