Штабу Навального перекрыли финансирование

Мосгорсуд признал законным ликвидацию фонда «Пятое время года», который занимался обеспечением работы штаба оппозиционера Алексея Навального

Как сообщили «Интерфаксу» в суде, решение Мещанского суда Москвы от 22 января оставлено без изменений. Таким образом, решение суда первой инстанции, согласно которому фонд «Пятое время года» должен быть ликвидирован и исключен из Единого реестра государственных юридических лиц, вступило в законную силу.

С требованием о ликвидации фонда после выявленных в ходе проверки в ноябре прошлого года нарушений организацией законодательства РФ в суд обратился Минюст РФ . Сама проверка проводилась по требованию московской прокуратуры.

В деятельности фонда были выявлены наличие недостоверных сведений об адресе постоянного руководящего органа, наличие незарегистрированных структурных подразделений, нецелевое расходование денежных средств на оплату аренды помещений штабов помещений в рамках кампании «Навальный 2018».