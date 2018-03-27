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Аграрии Карачаево-Черкесии готовятся к весенней посевной кампании
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Аграрии Карачаево-Черкесии готовятся к весенней посевной кампании 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Аграрии Карачаево-Черкесии проводят необходимые работы к началу весенней посевной кампании. Закупаются удобрения и топливо, подготавливаются семена и ремонтируется техника, сообщили STAV.AIF.RU в региональном министерстве сельского хозяйства.
В ведомстве рассказали, что аграрии приобрели 1,4 тысяч тонн минеральных удобрений для урожая 2018 года, включая 0,65 тыс. тонн аммиачной селитры и 0,75 тысяч тонн сложных и калийных.
По состоянию на 26 марта засыпали 1,94 тысяч тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур, доведенных до посевных кондиций. Хозяйства республики закупят и семена сельхозкультур, которые в Карачаево-Черкесии не возделываются.
В распоряжении аграриев находятся 832 трактора, более 234 культиваторов, комбинированных агрегатов и 208 сеялок. Готовность сельхозтехники к весеннему севу — 94,6% от наличия.
Ранее посеяно 15,233 тысяч га озимых культур. В ближайшее время предстоит их подкормка. Зимовка прошла удовлетворительно, гибели озимых не зафиксировано.
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