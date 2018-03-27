Тихоокеанское мусорное пятно: гигантский остров мусора размером с Францию

Представьте себе площадь Франции , умножьте на три и завалите получившуюся картинку мусором до краев. Примерно так и выглядит Большое тихоокеанское мусорное пятно — размеры этой свалки превышают миллион квадратных километров, что просто поражает воображение.

Впервые странные кучи мусора в открытом море заметил океанолог Чарльз Мур. С его легкой руки территория получила прозвание «Восточного мусорного континента», что учитывая размеры проблемы, не так уж далеко от истины.

Большое тихоокеанское мусорное пятно сформировалось благодаря океаническим течениям, со временем собравшим весь выброшенный мусор в одну область. По центру пятна появился крупный водоворот, который стягивает грязь со всей северной части Тихого океана. Он же не дает мусорным кучам вновь расползтись по разным уголкам.

Немногим ранее считалось, что основную часть пятна составляет пластик. Однако, группа ученых провела более подробный анализ этой невероятной кучи мусора и оказалось, что на обычную свалку Большое мусорное пятно походит мало. Нет, тут конечно есть и кучи пластиковых отходов, и бытовые отбросы, но они составляют сравнительно небольшую часть.

Основу пятна сформировали старые рыболовные сети и прочие снасти. Они занимают примерно 46% всего размера пятна, то есть 79-80 000 тонн мусора.

Для океанографов это открытие стало неожиданностью. Считалось, что орудий лова будет не больше 20% — примерно столько их в других мусорных океанских пятнах, где большую часть массы составляет бытовой мусор.

Согласно последним данным, сейчас пятно содержит около 352 миллионов тонн мусора. Скорее всего, его там гораздо больше: съемка проводилась с воздуха и мы просто не знаем, сколько еще мусора находится под поверхностью океана.

Сейчас исследователи планируют провести более детальную оценку океанской свалки со спутника. Однако, уже сейчас совершенно понятно: Большое мусорное пятно — проблема, которая со временем становится только больше. И, что самое главное, ученые понятия не имеют, как эту самую проблему решить.