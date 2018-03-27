В Пскове проходит конкурс на размещение сезонных торговых точек

Администрация Пскова продолжает принимать заявки на конкурс на предоставление субъектам торговли права на размещение в Пскове нестационарных торговых объектов сезонного характера, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Конкурсная комиссия принимает заявки от юрлиц и индивидуальных предпринимателей до 30 марта. Итоги конкурса будут подведены 12 апреля по адресу: г. Псков, улица Некрасова, 22. Заявки принимаются по адресу: г. Псков, улица Ленина, 3, кабинет 7.

Отделу потребительского рынка и услуг администрации города Пскова поручено оформить договоры на право размещения нестационарного торгового объекта сезонного характера на территории города Пскова и обеспечить их выдачу победителям и участникам конкурса в срок до 27 апреля.