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В Пскове проходит конкурс на размещение сезонных торговых точек
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В Пскове проходит конкурс на размещение сезонных торговых точек 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Администрация Пскова продолжает принимать заявки на конкурс на предоставление субъектам торговли права на размещение в Пскове нестационарных торговых объектов сезонного характера, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Конкурсная комиссия принимает заявки от юрлиц и индивидуальных предпринимателей до 30 марта. Итоги конкурса будут подведены 12 апреля по адресу: г. Псков, улица Некрасова, 22. Заявки принимаются по адресу: г. Псков, улица Ленина, 3, кабинет 7.
Отделу потребительского рынка и услуг администрации города Пскова поручено оформить договоры на право размещения нестационарного торгового объекта сезонного характера на территории города Пскова и обеспечить их выдачу победителям и участникам конкурса в срок до 27 апреля.
Соответствующее постановление подписано главой городской администрации Александром Братчиковым.
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