Снимайте счётчики. Ставропольцы считают, что газовики сами портят приборы

За сорванные пломбы и повреждённые счётчики можно поплатиться крупным штрафом. Но честно ли работают сами контролёры? В Новоселицком и Новоалександровском районах зреет бунт потребителей.

Проверка с поломкой

Жители Григорополисской ищут управу на газовиков в правоохранительных органах Новоалександровского района. Шесть человек с декабря ждут ответа прокурора, которого они просили проверить местных контролёров. По слухам, они специально выискивают изъяны в приборах учёта, и потребителю пересчитывают оплату за полгода по нормативам, а это в два-три раза больше, чем по показаниям прибора учёта.

Кто-то сразу платит, пока на штраф не набежала пеня, а кто-то пытается отстаивать свои права, утверждая, что счётчик до прихода газовиков был в полном порядке.

«К нам пришла контролёр и сорвала пломбу со словами, что у нас скол на стекле и счётчик недействительный, — рассказал атаман Григорополисского станичного районного общества Дмитрий Булеков. — Нам выписали штраф в 30 тысяч рублей. Я поехал разбираться в райгаз. Объяснил, что нам нет смысла воровать, потому что мне, как сельскому учителю, плату за коммуналку полностью компенсирует государство. Но там и слушать ничего не хотят».

Оплачивать штраф атаман не стал. В Григорополисской, по его словам, чуть ли не через двор меняют счётчики из-за претензий газовиков. Некоторые жители, как говорят в станице, уже ловили за руку контролёров, фотографируя счётчик до проверки.

Троянский счётчик

В Новоселицком оштрафованные селяне попытались добиться справедливости в администрации района. Жители райцентра описали представителям власти типичную схему: пока один контролёр осматривает счётчик, другой отвлекает хозяина или отсылает за документами. Когда тот возвращается, ему предъявляют повреждения пломб или стекла.

Встречаются и другие ситуации. Анне Мозгуновой прошлым летом накинули пару тысяч рублей, завысив показания счётчика. Чтобы зафиксировать реальные цифры, она вызвала контролёров. А те составили акт, что болт на приборе не соответствует заводским параметрам, и начислили за предыдущие полгода по нормативу 24 тысячи рублей. Но узнала она об этом, только когда долг вырос ещё на восемь тысяч.

«Тогда я подала в суд. Эксперт дал показания, что в счётчике заменена шестерёнка, а значит, проводился ремонт, и тогда могли заменить болт, — рассказала она. — Счётчики нам продали 20 лет назад сами газовики. Никаких документов на них не предоставили. Тем не менее суд вынес решение в пользу газовиков».

Такой же старый счётчик стоит у Ольги Ефимовой , и она тоже целый год судится с газовиками. Пока что проигрывает, но уже обжаловала решения суда. Ей начислили 113 тысяч рублей долга. Применили повышенный коэффициент, так как заподозрили, что было вмешательство в работу счётчика.

«Я сельский учитель, мне государство оплачивает свет и газ в полном объёме. Зачем мне жульничать?» — удивляется логике газовиков Ольга Петровна.

Вооружайтесь камерами

В «Новоселицкрайгазе» претензии отвергают и считают судебные решения по делам Ефимовой и Мозгуновой вполне справедливыми. «Таких случаев у нас в районе по несколько десятков в год, — говорит представитель предприятия. — Наша работа — выявлять хищения, и мы это делаем».

На вопрос, зачем бюджетникам портить пломбы, если коммуналку за них платит государство, представитель райгаза ответил, что льготы или субсидии непостоянные.

Участники встречи в Новоселицком районе больше контролёров на порог пускать не хотят. Власти же советуют им снимать визиты газовиков на видео и приглашать соседей свидетелями.

В свою очередь, новоалександровские правозащитники рекомендуют осмотреть свои счётчики заранее и заявить обо всех недочётах в газовую службу. Если нарушений в работе прибора нет, не должно быть и штрафа.