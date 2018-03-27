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Cushman & Wakefield прогнозирует расширение границ центра Москвы в течение шести лет
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Cushman & Wakefield прогнозирует расширение границ центра Москвы в течение шести лет 

Rambler News Service 2 часа назад
Cushman & Wakefield прогнозирует расширение границ центра Москвы в течение 6 лет, который, скорее всего, переместится в границы второго кольца метро, следует из материалов к пресс-конференции компании. Это произойдёт в результате проведения мероприятий по развитию города.
«Если сегодня центр города фактически находится в пределах Третьего транспортного кольца, то через шесть лет, скорее всего, центром города станет территория в пределах второго кольца метро», — указано в материалах.
Аналитики констатируют «смерть центрального делового района» на фоне политики городского развития. «Мы видим не децентрализацию офисов, а увеличение центра города», — добавляется в материале.
Партнер Cushman & Wakefield Денис Соколов в ходе выступления подчеркнул, что в ближайшее время проявятся экономические и социальные результаты городского преобразования за предыдущие пять лет.
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