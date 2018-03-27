Cushman & Wakefield прогнозирует расширение границ центра Москвы в течение шести лет

Cushman & Wakefield прогнозирует расширение границ центра Москвы в течение 6 лет, который, скорее всего, переместится в границы второго кольца метро, следует из материалов к пресс-конференции компании. Это произойдёт в результате проведения мероприятий по развитию города.

«Если сегодня центр города фактически находится в пределах Третьего транспортного кольца, то через шесть лет, скорее всего, центром города станет территория в пределах второго кольца метро», — указано в материалах.

Аналитики констатируют «смерть центрального делового района» на фоне политики городского развития. «Мы видим не децентрализацию офисов, а увеличение центра города», — добавляется в материале.