Почему на Дону каждый пятый клерк страдает от шумных коллег

Исследование это далеко не праздное. По данным Роспотребнадзора, нормальным уровнем офисного шума считается показатель не выше 60 децибел — это диапазон спокойно разговаривающих людей. Продолжительное шумовое воздействие свыше 70 децибел, например, постоянные крики, разговоры на повышенных тонах, гул транспорта — ухудшает слух в течение пяти лет. Если же шумовое воздействие достигает 80 децибел, слух может испортиться уже через год. Работники раздражаются от поведения или привычек своих коллег, это не просто портит им жизнь, а сказывается на эффективности труда.

Рейтинг раздражающих факторов оказался таким. 60 процентов работников не могут сосредоточиться, когда коллеги начинают слишком громко разговаривать по телефону или между собой. 43 процента отвлекаются, если в офисе начинает сильно пахнуть едой, причем не только в обеденное время. 27 процентов не устраивает соседство с излишне холодолюбивыми или постоянно мерзнущими коллегами. 21 процент замечают дурные привычки, такие как чавканье, постукивание рукой или ручкой, качание ногой. Среди раздражителей оказались плоские шутки (восемь процентов), слишком сильные духи (три процента), подглядывание в чужой монитор (2,5 процента), а также громкая музыка в наушниках и пение себе под нос (по одному проценту).

Любопытно, что в небольших коллективах сотрудники более толерантны. Такой вывод сделал автор этих строк, проведя блиц-опрос в своем офисе, где работают двадцать человек. Подавляющая часть коллег ответила, что их вполне устраивают соседи и работе ничего не мешает.

"Чтобы меня раздразнить, нужно очень постараться, — написала одна из сотрудниц. — Громко переговаривается — это решаемо, не надо бояться сделать замечание, если тебе это уж очень сильно мешает, то же самое с руганью и непрерывными неудачными шутками. Если пахнет — открываем окно, жарко или холодно — тоже регулируется. А попеть я иногда соседа и сама прошу".

Коллеги были также единодушны в том, что отвлечь от работы в прямом смысле может гуляющий в офисе вирус. «Болен — иди болей и не выводи из строя часть коллектива», — считает большинство. Действительно, именно для небольших коллективов, где легче подхватить заразу, это наиболее актуальный вопрос.