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Права потребителей защитят лучше
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Права потребителей защитят лучше 

Время бухгалтера 2 часа назад
Роспотребнадзор утвердил перечень нормативных актов, чьи положения проверяет госнадзор по защите прав потребителей. В список вошли международные и внутренние договоры, законы и акты правительства, которые должны соблюдаться по федеральному законодательству, защищающему права потребителей.
Список организован по родам деятельности. Например, приведены документы, положения которых должны соблюдаться при деятельности гостиниц, производстве продуктов питания, издательской деятельности и так далее. Ведомство проверит, следуют ли предприниматели требованиям перечисленных в списке документов.
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