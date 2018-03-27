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Самарское ветеринарное объединение заплатит за нарушения при сокращении сотрудников
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Самарское ветеринарное объединение заплатит за нарушения при сокращении сотрудников 

Волга Ньюс 2 часа назад
Как сообщили в надзорном ведомстве, 9 января 2018 года из организации были уволены в связи с сокращением штата три сотрудника. Однако в нарушение закона полный расчет с ними произвели не в день увольнения, а 18-го числа.
"В адрес руководителя «Самарского ветеринарного объединения» внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены, — рассказали в прокуратуре Промышленного района Самары. — Кроме того, в отношении руководителя объединения Александра Пузакова и самого ГБУ вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».
16 марта Государственная инспекция труда признала организацию и ее руководителя виновными в этом нарушении и оштрафовала их на 35 тыс. рублей.
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