Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение дело художницы и ее друга-банкира

Президиум Мосгорсуда отменил приговор и направил на новое рассмотрение в Тушинский суд Москвы уголовное дело столичной художницы Беатрис Клавихо Паррадо и ее друга-банкира Юрия Лебедева . Они были осуждены в феврале 2017 года за избиение сотрудников ОМОНа.

Как сообщил Business FM адвокат Владислав Сорокин, представлявший интересы Беатрис Клавихо Паррадо, кассационная инстанция удовлетворила жалобу осужденных. «Они утверждали, что сами стали жертвами сотрудников полиции», — сказал защитник.

13 февраля 2017 года Тушинский суд Москвы признал Беатрис Клавихо Паррадо и Юрия Лебедева виновными в применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ). Подвыпившая пара попала в поле зрения сотрудников ОМОНа 19 июня 2015 года после концерта группы Musе, который состоялся на стадионе «Открытие Арена». Паррадо и Лебедев горячо спорили с таксистом, который «заломил» цену.

Подъехавшие сотрудники полиции забрали «нарушителей спокойствия» в отделение, а впоследствии обвинили их в том, что они якобы подняли на них руку, сломав одному из стражей порядка нос. «На самом деле имеющаяся в деле видеозапись с камеры, установленной на фасаде близлежащего дома, свидетельствовала об обратном. Согласно выводам специалиста, именно фигурант в темной одежде (в нее были одеты ОМОНовцы) первым ударил в пах Лебедева, который был в светлой одежде. Затем ему нанесли еще серию ударов, сбили с ног и оттащили к полицейской машине. При этом на видео видно, что сам Лебедев в период активной фазы конфликта никаких агрессивных действий не совершал, ударов не наносил и даже не толкал полицейского», — рассказал защитник.

Судья Тушинского суда, просмотрев видеозапись, предпочла поверить сотрудникам ОМОНа, которые отрицали, что они избили Лебедева. Она также отказалась приобщить к материалами дела справки подсудимых об имеющихся у них телесных повреждениях (в частности, у Паррадо врачи диагностировали сотрясение мозга — Business FM ).

Суд приговорил Лебедева к двум годам лишения свободы условно, а Паррадо — к штрафу в 150 тысяч рублей. Осужденные обжаловали приговор. Однако апелляционная коллегия Мосгорсуда оставила его в силе, а президиум не принял их надзорную жалобу к рассмотрению. Присмотреться к делу получше Мосгорсуд обязал Верховный суд России — именно он 12 февраля 2018 года направил жалобы фигурантов в кассационную инстанцию. Она постановила, что дело должно быть рассмотрено Тушинским судом заново, в ином составе.

По словам Сорокина, в ходе нового процесса защита попытается доказать, что художница и ее спутник сами стали жертвами полицейских, которые явно хотели заработать. «Сотрудники ОМОНа сами спровоцировали подвыпивших людей на словесную перепалку, назвав Паррадо, которая была гражданской женой Лебедева, „женщиной легкого поведения“. Конечно, мужчина высказался в ответ», — пояснил причину инцидента защитник. Фигуранты утверждают, что стражи порядка всю ночь возили их по Москве и издевались над ними. «Так, они обещали отпустить Лебедева, если он поцелует их ботинки», — рассказал адвокат.