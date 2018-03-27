В Воронеже на остановке нашли тело неизвестного мужчины 

Разыскиваются родственники горожанина. Тело неизвестного мужчины нашли на остановке «Цирк» на улице Челюскинцев около 16:00 понедельника, 26 марта. Сообщение в полицию поступило от очевидцев. Личность погибшего мужчины устанавливается, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе управления МВД по региону во вторник, 27 марта. По данным полиции, следов насилия на теле мужчины не было. Правоохранители начали проверку и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Полицейские и волонтёры поисково-спасательного отряда «Черноземье» попросили родственников погибшего мужчины откликнуться. На вид горожанину 60-65 лет. Особые приметы: на левой руке татуировка в виде розы, на предплечье — в виде распятия на кресте, на левом плече — в виде танка с надписью «БТВ МВО 79-81». Также у мужчины ожог на правой стороне живота и бока. Был одет в синие джинсы, рубашку в клетку, тёмную куртку, чёрную шапку с надписью «Россия» и чёрные сапоги. Полицейские и волонтёры попросили всех жителей региона, обладающих какой-либо информацией о личности погибшего, сообщить по телефонам: 8 906 670 23 44, 112 или 02. Дарья Крымова
Фото — Google. Карты