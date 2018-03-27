Подросток забрался в трансформаторную будку и погиб от удара током в Кировске

Подросток со своими друзьями и сестрой 24 марта поехал отдыхать в Павловский карьер Кировского района. Он забрался в трансформаторную будку через незапертую дверь. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома

Подстанция принадлежит компании «Кировское дорожное ремонтно-строительное управление». Медики установили, что 13-летний ребенок скончался на месте от поражения электричеством. Следователи установили, что дверь в будку не закрыл один из работников предприятия, ответственный за ее обслуживание.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».