Пестрый дятел. Деятель-дипломат в сюртуке

Красивая птица — дятел. На этот раз пойдёт речь о биологии большого пёстрого дятла, которого встретить в заповеднике «Шайтан-Тау» совсем несложно. Его дробь слышно за 1,5 километра по всей горнолесной округе. А раз слышно дробь — значит, дятел кормится или, как в нашем случае, в марте у большого пёстрого дятла, как и других видов, проходит брачный период.

Самцы ведут себя крайне шумно, громко токуют и агрессивно кричат. Самки же отвечают им, но менее заметно. Примерно в середине мая, когда пары уже определились, начинается строительство гнезд. Главным образом, в мягколиственных породах деревьев. В Шайтан-Тау это, прежде всего, осина. Реже в твёрдой, как камень, древесине дуба.

Нашему «деятелю» с таким мощным профилем всё нипочём. Главное правило при строительстве гнезда — дерево должно быть, как ни странно, абсолютно здоровым. При достаточной кормовой базе — а это наличие в древесине личинок и жуков короеда, рогача, усача долгоносика, златок, гусениц, тли, муравьёв — дятел выбирает оседлый образ жизни. Длинный, тонкий и липкий язык помогает доставать насекомых из самых труднодоступных мест.

Также необходимо отметить, что в осенне-зимний период у дятла преобладает растительный белковый корм — это, прежде всего, жёлуди и семена шишек хвойных пород. Благо этого добра, как и личинок, в смешанных лесах с преобладанием таких пород как дуб, берёза, осина, сосна, в низкогорном лесном заповеднике Шайтан-Тау достаточно.

Конечно, дятла выдаёт его дробь и наблюдателю, осматривающемумартовские голые деревья, предстаёт крупный (размером с дрозда, до 27 см) большой пёстрый «деятель». В душе сразу мелькнёт искорка счастья и радости, когда на фоне угрюмых серо-коричневых тонов деревьев, изрядно освещённых весенним солнцем, обнаружишь контраст таких красок, как у нашего пёстрого красавца, который к тому же толи от занятости своим важным делом, то ли ещё по каким-то причинам, совсем непуглив, и может на протяжении нескольких минут позировать перед человеком своим «взвешенным дипломатическим стилем».

Казалось бы, у такой птицы принципиально не может быть врагов, ведь, обладая мощным клювом, он вполне может за себя постоять. Но на деле все несколько иначе. Данных о нападениях на дятлов хищных птиц хоть и мало, но все же они есть. В основном они подвергаются опасности со стороны перепелятников, тетеревятников, на равнинных местностях — сапсана. Из наземных хищников стоит отметить куницу и горностая. Бывает так, что дятла вытесняют из старых дупел скворцы.

Сейчас одно поколение сменяет другое, и дятлы заповедника «Шайтан-Тау» продолжают радовать обывателя своей пёстрой чёрно-белой с красными отметинами окраской, загадочной лесной дробью и хриплым отрывистым криком.