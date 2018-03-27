Московское УФАС: «Тинькофф Банку» грозит штраф до 500 тыс. за ненадлежащую рекламу своей карты

«АО «Тинькофф Банк» (рекламодатель) и ООО «Русс Аутдор» (владелец рекламной конструкции) признаны нарушившими п. 1 ча. 2, п. 1 ч. 3, ч. 7 ст. 5, ч. 1 ст. 28 Закона о рекламе. В соответствии с ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ нарушителям грозит штраф от 100 тыс. рублей до 500 тыс. руб.», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что при использовании в рекламе слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный» и иных аналогичных, рекламодатель обязан указать конкретные характеристики или параметры сравнения, имеющие объективное подтверждение, а также упомянуть такое достоверное подтверждение (например, исследование, опрос или экспертное мнение, доступное для всеобщего обозрения).

Кроме того, по данным пресс-службы, в рекламе финансовых услуг и финансовой деятельности должно быть указано наименование или имя лица, оказывающего эти услуги или осуществляющего данную деятельность.

«Данная обязательная и важная для потребителей информация хоть и присутствовала в рекламе, но была размещена таким образом, что совершенно не воспринималась потребителем: рекламная конструкция была расположена на дороге с повышенным скоростным режимом — Третьем транспортном кольце, а реклама, по сути, была направлена только на участников дорожного движения», — заключили в УФАС.

В пресс-службе напомнили, что, если обязательная в силу закона информация изображена таким образом, что она плохо воспринимается или вообще не воспринимается потребителем, то данная информация считается отсутствующей, а соответствующая реклама ненадлежащей.