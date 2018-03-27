Ещё
В Волгограде ищут мошенниц, похитивших у пенсионерки полмиллиона рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгограде ищут мошенниц, похитивших у пенсионерки полмиллиона рублей 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Полицейские разыскивают лжеэкстрасенсов, похитивших у 79-летней женщины почти 500 000 рублей в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, аферистки подошли к пенсионерке днем на улице и заявили, что на ее семью наведена порча. Поняв, что та им поверила, они предложили ей провести специальный обряд над деньгами. Пенсионерка передала мошенницам все свои сбережения. Сделав вид, будто они проводят обряд, женщины вернули ей пакет с деньгами, и сказали не открывать его несколько часов. Придя домой, та обнаружила в нем нарезанную бумагу.
Обе аферистки имеют славянскую внешность. У одной из них среднее телосложение. На вид женщине 40-45 лет. Рост составляет 160-165 сантиметров. В день преступления была одета в темную вязаную шапку, черный пуховик с опушкой, обута в коричневые ботинки. Вторая женщина имеет худощавое телосложение. На вид ей тоже 40-45 лет. Рост составляет 160 сантиметров. Она была одета в темную куртку, черные штаны, серую шапку, обута в синие кроссовки, на лице очки.
Полиция просит всех, кто что-либо знает об аферистках, обратиться по телефонам 93-01-11 (дежурная часть УМВД по Волгограду), 73-10-02 (дежурная часть отдела полиции №2) или 02.
АиФ Волгоград: последние новости
В Волгограде 5 апреля завоют сирены Менять ли время Волгограду? Города-соседи делятся опытом перевода стрелок С 1 мая волгоградцы смогут напрямую летать в Краснодар и Самару
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД30
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»402
Тулеев попросил прощения у Путина425
Трамп начал терять уважение Путина235
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову203
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:35
Появилось видео покаяния зама Тулеева
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
04:15
Максакова обратилась к погибшему Вороненкову
Шоу-бизнес
04:22
ГД заслушает доклады по итогам ЧП в Кемерово
Происшествия Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение