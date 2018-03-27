В Волгограде ищут мошенниц, похитивших у пенсионерки полмиллиона рублей

Полицейские разыскивают лжеэкстрасенсов, похитивших у 79-летней женщины почти 500 000 рублей в Краснооктябрьском районе Волгограда . Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, аферистки подошли к пенсионерке днем на улице и заявили, что на ее семью наведена порча. Поняв, что та им поверила, они предложили ей провести специальный обряд над деньгами. Пенсионерка передала мошенницам все свои сбережения. Сделав вид, будто они проводят обряд, женщины вернули ей пакет с деньгами, и сказали не открывать его несколько часов. Придя домой, та обнаружила в нем нарезанную бумагу.

Обе аферистки имеют славянскую внешность. У одной из них среднее телосложение. На вид женщине 40-45 лет. Рост составляет 160-165 сантиметров. В день преступления была одета в темную вязаную шапку, черный пуховик с опушкой, обута в коричневые ботинки. Вторая женщина имеет худощавое телосложение. На вид ей тоже 40-45 лет. Рост составляет 160 сантиметров. Она была одета в темную куртку, черные штаны, серую шапку, обута в синие кроссовки, на лице очки.